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В Україні з'явиться Єдиний центр даних у сфері нацбезпеки

Новини » Політика     18.12.2019 - 11:51
В Україні з'явиться Єдиний центр даних у сфері нацбезпеки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На створення центру спрямували понад 12 млн гривень

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо створення Єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки та оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За словами Гончарука, під час сьогоднішнього засідання погодив створення Єдиного центру даних у сфері нацбезпеки. На його створення було спрямовано 12,3 млн гривень. Даний ценр повинен зменшити ризики витоків інформації.

"Великий масив інформації буде оперативно аналізуватися та надходитиме до апарату Ради нацбезпеки та оборони під надійним кіберзахистом. Це значно послабить ризики витоків інформації", - йдеться у заяві прем'єра.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сфера кібербезпеки є одним з найважливіших пріоритетів діяльності відомства. Данілов додав, що захист інформації є вкрай важливим питанням в умовах гібридної війни.

Також РБК-Україна писало, що РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.

Крім того, Данілов повідомляв, що Росія відпрацьовує кібертатаки в Україні, тому українська влада активізувала співпрацю з НАТО в сфері кібербезпеки.

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