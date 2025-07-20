Зеленский ввел санкции против антиукраинской пропаганды: кто в списке

Украинский президент Владимир Зеленский 20 июля ввел санкции против антиукраинской пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Сегодня, 20 июля, украинский президент ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Заметим, что уполномоченный по санкциям Влад Власюк в комментарии РБК-Украина сообщил, что санкции применены к блогерам, которые оправдывают государство-агрессора и его действия, а также препятствуют защите Украины и ее людей, чем создают угрозу национальным интересам Украины.
В то же время были применены санкции к российским военкорам и администраторам пропагандистских Telegram-каналов, которые распространяют месседжи о поддержке оккупационных войск, глорифицируют участников так называемой "СВО" и оправдывают военные преступления РФ.
В частности в списке:
Он также призвал Министерство иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, что украинские партнеры с начала полномасштабного вторжения поддерживают Киев и вводят санкции против Российской Федерации.
Ограничения охватывают в частности:
Сейчас ограничения уже касаются сотен чиновников, бизнесменов и пропагандистов.
Ранее Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.
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