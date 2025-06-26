RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский пригласил президента ПАСЕ в Украину после создания спецтрибунала

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросом Русопулосом во время своего визита в Страсбург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил ПАСЕ за системную поддержку Украины на фоне российской агрессии, а также отметил особую роль ассамблеи в продвижении идеи создания Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Зеленский подчеркнул, что важно обеспечить справедливость именно через судебный процесс в Гааге.

Президент также поблагодарил ПАСЕ за внимание к теме войны России против Украины во время каждой сессии ассамблеи. Он подчеркнул значение принятых резолюций, особенно тех, которые касаются защиты детей, пострадавших от войны, и призывов к усилению ответственности агрессора.

Отдельно Зеленский пригласил президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса посетить Украину с официальным визитом.

 

 

Напомним, ранее во время своего выступления в ПАСЕ Зеленский заявил, что международное правосудие ждет президента России Владимира Путина и других военных преступников.

Спецтрибунал против России

25 июня Президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецтрибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Спецтрибунал против РФ будет иметь статус международного органа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине