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Зеленский пригласил Орбана в Украину, - ОП

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский пригласил венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Глава государства предложил ему приехать в Киев во время их встречи на саммите ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Игоря Жовкву в интервью "Крым.Реалии".

"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", - рассказал Жовква.

По его словам, на этой встрече Зеленский, в частности, обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины, "и был услышан конструктив на этот счет" и добавил, что украинский президент уже неоднократно приглашал венгерского премьер-министра прибыть в Украину.

"Поэтому премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь. Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучше всего в дипломатии - это всегда диалог, разговор", - заявил Желква.

Он добавил, что у президента Украины было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии как до войны, так и во время войны.

"Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита намного больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", - добавил Жовква.

Напомним, что одиозный венгерский премьер Виктор Орбан известен своей проросийской позицией.

Добавим, что декабре прошлого Венгрия блокировала пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро, но впоследствии изменила свою позицию в обмен на финансирование от Европейского союза.

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Владимир ЗеленскийКиевВенгрияВиктор Орбан