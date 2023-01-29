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Зеленский пригласил новоизбранного президента Чехии посетить Украину

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Воскресенье 29 января 2023 17:25
Зеленский пригласил новоизбранного президента Чехии посетить Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Чехии с победой на выборах и пригласил посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Лично поздравил Петера Павела с победой на выборах президента Чехии. Поблагодарил его и чешский народ за непоколебимую поддержку. Пригласил его посетить Украину", - написал Зеленский.

Напомним, на президентских выборах в Чехии победил Петр Павел, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Кроме того, новоизбранный президент Чехии подтвердил, что собирается весной приехать в Украину.

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