Україна запросила у Ізраїлю гумдопомогу для боротьби з COVID-19

Україна та Ізраїль домовилися об'єднати зусилля в боротьбі з пандемією
Президент України Володимир Зеленський попросив у прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу. Також Україна та Ізраїль домовилися об'єднати зусилля для боротьби з COVID-19.
Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.
Повідомляється, що лідери України та Ізраїлю провели телефонну розмову 25 травня.
"Ізраїль - це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусом", - сказав Зеленський.
Прем'єр Ізраїлю зазначив, що ізраїльський уряд розгляне запит України про надання гумпомощи.
Раніше РБК-Україна писало, що США нададуть Україні додатково 1 млн доларів для боротьби з пандемією коронавірусу.
Також повідомлялося, що минулого тижня Азербайджан передав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.
Крім цього, Європейський союз передав медикам майже тисячу українських громад засоби для боротьби з COVID-19.
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Автор: Игорь Литвиненко