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Україна запросила у Ізраїлю гумдопомогу для боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 13:56
Україна запросила у Ізраїлю гумдопомогу для боротьби з COVID-19
Фото: Біньямін Нетаньяху і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна та Ізраїль домовилися об'єднати зусилля в боротьбі з пандемією

Президент України Володимир Зеленський попросив у прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу. Також Україна та Ізраїль домовилися об'єднати зусилля для боротьби з COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Повідомляється, що лідери України та Ізраїлю провели телефонну розмову 25 травня.

"Ізраїль - це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусом", - сказав Зеленський.

Прем'єр Ізраїлю зазначив, що ізраїльський уряд розгляне запит України про надання гумпомощи.

Раніше РБК-Україна писало, що США нададуть Україні додатково 1 млн доларів для боротьби з пандемією коронавірусу.

Також повідомлялося, що минулого тижня Азербайджан передав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.

Крім цього, Європейський союз передав медикам майже тисячу українських громад засоби для боротьби з COVID-19.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийІзраїльГуманітарна допомогаКоронавірус
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