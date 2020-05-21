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США надають Україні додатковий 1 млн доларів для боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 11:03
США надають Україні додатковий 1 млн доларів для боротьби з COVID-19
Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Цю допомогу нададуть для для придбання пов’язаних з епідемією товарів

Сполучені Штати Америки надають Україні додатковий 1 млн доларів для протидії епідемії коронавірусу. Кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Цю допомогу нададуть для для придбання пов’язаних з епідемією товарів, включно з медичним обладнанням і постачанням.

Нагадаємо, США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. У Держдепартаменті вважають, що ці кошти поліпшать можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням вірусу.

Крім того, в Європейському союзі виділили Україні допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, Словаччина передала захисні маски, дезінфікуючі засоби, ковдри та інші предмети.

Також повідомлялося, що ЄС виділить додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаCOVID-19
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