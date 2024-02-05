Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию: на сколько

На какой срок

Отметим, что как военное положение, так и мобилизация сейчас действуют в Украине по меньшей мере до 14 февраля 2024 года. Но этот правовой режим, как предлагает глава государства, продлят еще на 90 дней. Соответственно до 14 мая 2024 года.

Как этот процесс происходит

Сначала президент Украины подписывает два указа, затем их подают на утверждение в Верховную Раду. После чего их рассматривает Комитет по обороне, а уже потом голосование в зале (необходимо минимальное количество голосов - 226+). В итоге президент подписывает законы об утверждении своего указа.

Добавим, что с началом полномасштабной агрессии РФ военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевали уже неоднократно. И это уже будет уже десятое голосование парламента с начала большой войны.

Что такое военное положение и общая мобилизация

Военное положение в Украине было введено из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для осуществления профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

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