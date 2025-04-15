Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты № 13172 и №13173.
Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.
Зеленский предлагает Верховной Раде утвердили указы президента о продлении военного положения и мобилизации.
Верховная рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.
Во время действия военного положения в стране могут быть такие запреты и ограничения на:
передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
право на труд и предпринимательскую деятельность;
право на тайну переписки и телефонных разговоров;
право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
проведение выборов и референдумов.
Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ.
Соединенные Штаты во время переговоров с Киевом требуют проведения выборов в Украине. Однако во время действия военного положения это невозможно сделать согласно законодательству.
Как заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, парламент продлит военное положение и мобилизацию в мае, поскольку война еще не закончена.
Он отметил невозможность проведения свободных и честных выборов в стране, которая является частично оккупированной и все еще подвергается постоянным атакам со стороны России. По его словам, подготовка к предстоящим выборам началась, но находится на очень ранней стадии.
Напомним, МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Негативный сценарий для Украины предусматривает продолжение войны до середины 2026 года