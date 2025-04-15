Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.

Зеленский предлагает Верховной Раде утвердили указы президента о продлении военного положения и мобилизации.

Военное положение и мобилизация

Верховная рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

Во время действия военного положения в стране могут быть такие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ.

Перспектива выборов

Соединенные Штаты во время переговоров с Киевом требуют проведения выборов в Украине. Однако во время действия военного положения это невозможно сделать согласно законодательству.

Как заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, парламент продлит военное положение и мобилизацию в мае, поскольку война еще не закончена.

Он отметил невозможность проведения свободных и честных выборов в стране, которая является частично оккупированной и все еще подвергается постоянным атакам со стороны России. По его словам, подготовка к предстоящим выборам началась, но находится на очень ранней стадии.