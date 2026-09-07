Зеленский предложил место для нового раунда мирных переговоров с участием США

Украина планирует активизировать дипломатические усилия осенью, а Генассамблея ООН в Нью-Йорке может стать площадкой для переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Axios.
По словам Зеленского, Украина стремится использовать ближайшие два месяца для того, чтобы вернуть дипломатический процесс в активную фазу.
Как возможное место для дальнейших переговоров между Украиной и США, президент предложил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. Она состоится в конце сентября.
Таким образом, украинская сторона рассматривает международную площадку ООН как одну из возможностей продолжения контактов с американской стороной и поиска дальнейшего формата переговоров.
"У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой способ для диалога", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что возобновление переговоров остается необходимым для достижения результата.
"Без диалога... у нас не будет результата", - отметил президент.
В то же время Зеленский заявил, что существует возможность проведения нового трехстороннего раунда переговоров с участием Украины, США и России.
Однако окончательного решения по поводу такой встречи пока нет. Стороны еще должны определиться с последующим форматом переговорного процесса.
Президент также выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп сможет способствовать реальному запуску переговоров к началу холодного времени года.
"Я думаю, что президент Трамп сможет найти способ для реального начала переговорного процесса еще до наступления холодной зимы", – добавил Зеленский.
Накануне спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для содействия дальнейшему диалогу о прекращении российско-украинской войны.
По итогам встреч американская сторона заявила о "существенном прогрессе". В частности, речь идет о согласовании графика дополнительных трехсторонних переговоров.