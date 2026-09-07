Зеленский предложил место для нового раунда мирных переговоров с участием США

По словам Зеленского, Украина стремится использовать ближайшие два месяца для того, чтобы вернуть дипломатический процесс в активную фазу.

Как возможное место для дальнейших переговоров между Украиной и США, президент предложил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. Она состоится в конце сентября.

Таким образом, украинская сторона рассматривает международную площадку ООН как одну из возможностей продолжения контактов с американской стороной и поиска дальнейшего формата переговоров.

"У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой способ для диалога", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что возобновление переговоров остается необходимым для достижения результата.

"Без диалога... у нас не будет результата", - отметил президент.

Украина не исключает трехсторонних переговоров

В то же время Зеленский заявил, что существует возможность проведения нового трехстороннего раунда переговоров с участием Украины, США и России.

Однако окончательного решения по поводу такой встречи пока нет. Стороны еще должны определиться с последующим форматом переговорного процесса.

Президент также выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп сможет способствовать реальному запуску переговоров к началу холодного времени года.

"Я думаю, что президент Трамп сможет найти способ для реального начала переговорного процесса еще до наступления холодной зимы", – добавил Зеленский.