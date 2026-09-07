RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский предложил место для нового раунда мирных переговоров с участием США

21:11 07.09.2026 Пн
2 мин
Киев стремится вернуть переговорный процесс к активной фазе до наступления зимы
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина планирует активизировать дипломатические усилия осенью, а Генассамблея ООН в Нью-Йорке может стать площадкой для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Axios.

По словам Зеленского, Украина стремится использовать ближайшие два месяца для того, чтобы вернуть дипломатический процесс в активную фазу.

Как возможное место для дальнейших переговоров между Украиной и США, президент предложил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. Она состоится в конце сентября.

Таким образом, украинская сторона рассматривает международную площадку ООН как одну из возможностей продолжения контактов с американской стороной и поиска дальнейшего формата переговоров.

"У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой способ для диалога", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что возобновление переговоров остается необходимым для достижения результата.

"Без диалога... у нас не будет результата", - отметил президент.

Украина не исключает трехсторонних переговоров

В то же время Зеленский заявил, что существует возможность проведения нового трехстороннего раунда переговоров с участием Украины, США и России.

Однако окончательного решения по поводу такой встречи пока нет. Стороны еще должны определиться с последующим форматом переговорного процесса.

Президент также выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп сможет способствовать реальному запуску переговоров к началу холодного времени года.

"Я думаю, что президент Трамп сможет найти способ для реального начала переговорного процесса еще до наступления холодной зимы", – добавил Зеленский.

Накануне спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для содействия дальнейшему диалогу о прекращении российско-украинской войны.

По итогам встреч американская сторона заявила о "существенном прогрессе". В частности, речь идет о согласовании графика дополнительных трехсторонних переговоров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВладимир ЗеленскийМирные переговорыНью-Йорк