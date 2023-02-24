Зеленский о возражении Путиным Бучи: Тиран, страшный человек

Отрицание российским диктатором Владимиром Путиным зверств в Буче, совершенных его армией, говорит лишь о том, какой он тиран.

"Тиран. Страшный человек. Надо признавать результаты своих действий и говорить об этом. Это твоя цель была и цель твоя? Ты считаешь, что у тебя операция, денацификация, так чего ты не говоришь, что это делал? Он говорит, что это фейк. В этом его слабость. Это говорит, что он слабый человек", - сказал Зеленский.

На вопрос Дмитрия Комарова "Что для вас Буча?" президент ответил, что это - лицо России.

"Я тогда это понял точно", - добавил глава государства.