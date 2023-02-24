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Зеленский о возражении Путиным Бучи: Тиран, страшный человек

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Пятница 24 февраля 2023 21:45
Зеленский о возражении Путиным Бучи: Тиран, страшный человек Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отрицание российским диктатором Владимиром Путиным зверств в Буче, совершенных его армией, говорит лишь о том, какой он тиран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Дмитрию Комарову.

"Тиран. Страшный человек. Надо признавать результаты своих действий и говорить об этом. Это твоя цель была и цель твоя? Ты считаешь, что у тебя операция, денацификация, так чего ты не говоришь, что это делал? Он говорит, что это фейк. В этом его слабость. Это говорит, что он слабый человек", - сказал Зеленский.

На вопрос Дмитрия Комарова "Что для вас Буча?" президент ответил, что это - лицо России.

"Я тогда это понял точно", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, хотел ли позвонить Путину в начале полномасштабного вторжения.

Также ранее мы писали, что россияне планировали произвести высадку воздушно-десантных войск и стремительно захватить Киев. Единственным их планом было - не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента Украины.

РБК-Украина приводит главные цитаты из интервью Зеленского, Буданова, Залужного и Сырского для спецпроекта "Год" журналиста Дмитрия Комарова.

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