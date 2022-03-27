Зеленський про постачання літаків: партнером необхідно активізувати допомогу Україні

"Це дуже конкретно. Це літаки для України. Це танки для нашої держави. Це протиракетна оборона. Це протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів. Що у них просто припадає пилом.

Він зазначив, що не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, весь схід Європи.

"Виявляться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток всіх танків НАТО. Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 день! Так хто ж керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?",- сказав Зеленський.