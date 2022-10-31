Зеленский: закрытое небо Украины станет фундаментом безопасности Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на брифинге по итогам встречи с чешским премьером Петером Фиалой.

По его словам, на встрече стороны отдельно остановились на вопросах противовоздушной и противоракетной обороны и защиты от дронов, которые российские войска закупили в Иране.

"Когда мы вместе с нашими партнерами обеспечим защиту украинского неба на 100%, это станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, поскольку лишит России значительной части ее эскалационных возможностей", - отметил Зеленский.