Зеленский призвал защитить ядерные объекты Украины от саботажа РФ

"Все страны заинтересованы в том, чтобы на ядерных объектах Украины не было опасных инцидентов. Поэтому всем нужна гарантированная защита от саботажа РФ на ядерных объектах", – заявил Зеленский.

По его словам, будет правильно исключить ключевой террористический замысел России и обеспечить Украине полную защиту неба. Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем ПВО и ПРО.

Дополнительно Зеленский призвал ввести новые санкции против РФ из-за ее политики геноцида. Речь идет о ракетных ударах по важнейшей гражданской инфраструктуре.