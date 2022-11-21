Зеленский призвал защитить ядерные объекты Украины от саботажа РФ

Члены НАТО заинтересованы в том, чтобы на украинских ядерных объектах не было опасных инцидентов. Именно поэтому требуется гарантированная защита от российского саботажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Все страны заинтересованы в том, чтобы на ядерных объектах Украины не было опасных инцидентов. Поэтому всем нужна гарантированная защита от саботажа РФ на ядерных объектах", – заявил Зеленский.
По его словам, будет правильно исключить ключевой террористический замысел России и обеспечить Украине полную защиту неба. Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем ПВО и ПРО.
Дополнительно Зеленский призвал ввести новые санкции против РФ из-за ее политики геноцида. Речь идет о ракетных ударах по важнейшей гражданской инфраструктуре.
Напомним, что МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором сообщило о мощных взрывах на территории ЗАЭС.
Российские военные обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции.
В результате обстрелов Запорожской АЭС были повреждены здания и оборудование. При этом взрывы прогремели вблизи реакторов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.