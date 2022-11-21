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Зеленский призвал защитить ядерные объекты Украины от саботажа РФ

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Понедельник 21 ноября 2022 17:45
Зеленский призвал защитить ядерные объекты Украины от саботажа РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Члены НАТО заинтересованы в том, чтобы на украинских ядерных объектах не было опасных инцидентов. Именно поэтому требуется гарантированная защита от российского саботажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Все страны заинтересованы в том, чтобы на ядерных объектах Украины не было опасных инцидентов. Поэтому всем нужна гарантированная защита от саботажа РФ на ядерных объектах", – заявил Зеленский.

По его словам, будет правильно исключить ключевой террористический замысел России и обеспечить Украине полную защиту неба. Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем ПВО и ПРО.

Дополнительно Зеленский призвал ввести новые санкции против РФ из-за ее политики геноцида. Речь идет о ракетных ударах по важнейшей гражданской инфраструктуре.

Напомним, что МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором сообщило о мощных взрывах на территории ЗАЭС.

Российские военные обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции.

В результате обстрелов Запорожской АЭС были повреждены здания и оборудование. При этом взрывы прогремели вблизи реакторов.

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