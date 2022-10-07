Зеленский призвал мир признать оккупацию японских Курильских островов Россией

"Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины", - заявил президент.

Он призвал страны мира принять аналогичные решения. По его словам, у России нет никакого права на эти территории, о чем в мире хорошо знают.

Северные Курильские острова принадлежат России. Однако Япония не признает их статус и считает острова своей северной территорией, захватившей СССР по итогам Второй мировой войны.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также редчайшего металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.