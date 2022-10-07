RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призвал мир признать оккупацию японских Курильских островов Россией

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина призывает всех в мире принять решение о признании оккупации японских Курильских островов за Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины", - заявил президент.

Он призвал страны мира принять аналогичные решения. По его словам, у России нет никакого права на эти территории, о чем в мире хорошо знают.

Северные Курильские острова принадлежат России. Однако Япония не признает их статус и считает острова своей северной территорией, захватившей СССР по итогам Второй мировой войны.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также редчайшего металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

Напомним, что Украина официально признала оккупацию японских Курильских островов Россией.

Ранее Япония признала оккупацию Курильских островов . Правительство изменило название южных Курильских островов в документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией".

Также Япония призвала Россию в будущем исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЯпонияКурильские острова