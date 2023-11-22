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Зеленский призвал США начать совместное производство оружия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты начать совместное производство вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Мы готовы к совместному производству. Когда вы производите для Украины и с Украиной, вы производите с американцами. Поэтому большая часть производств все равно будет развернута в ваших штатах, разных штатах, а также в Украине", - заявил президент Украины в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский также отметил, что совместные предприятия по производству вооружения позволят обеспечить дополнительные рабочие места как для американцев, так и украинцев.

Совместное производство оружия с иностранными партнерами

Украина с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ ведет ряд переговоров с международными партнерами по совместному производству различного вооружения и специального оборудования.

Одной из главных договоренностей стало заключение сделки с немецкой компанией Rheinmetall. Сообщалось, что новое совместное предприятие будет базироваться в Киеве. Спустя некоторое время Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной.

Также 28 сентября во время своего визита в Киев министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину