Зеленский призвал Раду принять важный оборонный пакет законов: что он предусматривает

Верховной Раде необходимо принять оборонный законодательный пакет. Он предусматривает решения, которые помогут украинским воинам и всему обществу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что такой оборонный законодательный пакет состоит из четырех инициатив.
По словам президента, в Украине на законодательном уровне необходимо гарантировать абсолютно все выплаты и преференции, которые предусмотрены для передовой, воинам, участвующим в Курской операции или в других будущих украинских действиях на территории России.
"Это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно", - обратил внимание Зеленский.
Президент подчеркнул, что каждый воин, который защищает Украину, заслуживает на признание и максимальное уважение. Это, в частности, касается и украинских легионеров, которые имеют гражданство других государств, но пока что не Украины.
"Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев", - уточнил Зеленский.
По словам главы украинского государства, вопрос трофейного оружия, которое наши воины получают в боях, необходимо урегулировать при помощи закона.
Зеленский призвал Раду собраться в ближайшее время, чтобы рассмотреть такие вопросы в неотложном порядке.
Также президент подчеркнул, что каждый, кто служит российскому диктатору Владимиру Путину или оправдывает его войну, не заслуживает сохранять государственные награды Украины. Это касается предателей, которые сбежали в Россию после 24 февраля 2022 года, коллаборантов и не только.
"Они должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу. Соответствующие законопроекты тоже уже есть в парламенте", - добавил он.
К слову, сессионные заседания Рады по плану должны начаться только 21 августа. Парламент "взял перерыв" в конце июля, чтобы, по словам спикера Руслана Стефанчука, работать над законопроектами.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский дал задание украинским чиновникам, чтобы воинам, которые воюют в Курской области, премии выплачивали быстро и без бюрократии.
Операция Украины в Курской области продолжается с начала прошлой недели. Там они достигают значительных успехов - под их контролем десятки населенных пунктов, также большое количество россиян было взято в плен.
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