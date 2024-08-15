Зеленский призвал Раду принять важный оборонный пакет законов: что он предусматривает

Глава государства рассказал, что такой оборонный законодательный пакет состоит из четырех инициатив.

Выплаты бойцам ВСУ, которые воюют в России

По словам президента, в Украине на законодательном уровне необходимо гарантировать абсолютно все выплаты и преференции, которые предусмотрены для передовой, воинам, участвующим в Курской операции или в других будущих украинских действиях на территории России.

"Это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно", - обратил внимание Зеленский.

Гражданство для легионеров

Президент подчеркнул, что каждый воин, который защищает Украину, заслуживает на признание и максимальное уважение. Это, в частности, касается и украинских легионеров, которые имеют гражданство других государств, но пока что не Украины.

"Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев", - уточнил Зеленский.

Трофейное оружие

По словам главы украинского государства, вопрос трофейного оружия, которое наши воины получают в боях, необходимо урегулировать при помощи закона.

Зеленский призвал Раду собраться в ближайшее время, чтобы рассмотреть такие вопросы в неотложном порядке.

Лишение наград предателей

Также президент подчеркнул, что каждый, кто служит российскому диктатору Владимиру Путину или оправдывает его войну, не заслуживает сохранять государственные награды Украины. Это касается предателей, которые сбежали в Россию после 24 февраля 2022 года, коллаборантов и не только.

"Они должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу. Соответствующие законопроекты тоже уже есть в парламенте", - добавил он.

К слову, сессионные заседания Рады по плану должны начаться только 21 августа. Парламент "взял перерыв" в конце июля, чтобы, по словам спикера Руслана Стефанчука, работать над законопроектами.