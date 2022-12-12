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Зеленский призвал лидеров G7 увеличить помощь Украине в газовом вопросе

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украине необходима помощь от стран "Большой семерки" в вопросах поставок газа на фоне постоянных ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7.

"Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем предполагалось. И поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке этой зимой", - подчеркнул президент.

По его словам, речь идет об около 2 миллиардов кубометров газа. Именно такой объем Украине необходимо закупить дополнительно.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что недавние атаки России на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, запасы газа в нашей стране составляют 14 миллиардов кубометров.

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Владимир ЗеленскийG7Газ