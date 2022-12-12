Зеленский призвал лидеров G7 увеличить помощь Украине в газовом вопросе

"Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем предполагалось. И поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке этой зимой", - подчеркнул президент.

По его словам, речь идет об около 2 миллиардов кубометров газа. Именно такой объем Украине необходимо закупить дополнительно.