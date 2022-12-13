Зеленский призвал лидеров ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины .

Зеленский подчеркнул, что речь идет именно о тех объектах, от которых напрямую зависит стабильность всей энергосистемы Украины. Он провел аналогию с миссиями МАГАТЭ, которые по договоренности должны быть направлены на все украинские атомные электростанции.

"Такие миссии ЕС могут стать надежным фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", - подчеркнул президент, выступая на проходящей в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".

Глава Украинского государства также призвал партнеров оказать аварийную поддержку от европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, помочь с несколькими категориями оборудования для ремонта энергообъектов, закупкой около 2 млрд кубометров газа, а также создать специальный механизм координации усилий для сохранения энергосистемы Украины.

