RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призвал лидеров ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в энергообеспечении страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что речь идет именно о тех объектах, от которых напрямую зависит стабильность всей энергосистемы Украины. Он провел аналогию с миссиями МАГАТЭ, которые по договоренности должны быть направлены на все украинские атомные электростанции.

"Такие миссии ЕС могут стать надежным фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", - подчеркнул президент, выступая на проходящей в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".

Глава Украинского государства также призвал партнеров оказать аварийную поддержку от европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, помочь с несколькими категориями оборудования для ремонта энергообъектов, закупкой около 2 млрд кубометров газа, а также создать специальный механизм координации усилий для сохранения энергосистемы Украины.

Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении оценил надежду оккупантов на блэкаут: "И без света знаем, куда стрелять".

Напомним, 10 декабря российские оккупанты с помощью иранских дронов нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Одесской области. В результате атак около 1,5 миллиарда жителей региона остались без света, но ситуация с каждым днем становится все лучше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюз