Зеленский призвал лидеров ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в энергообеспечении страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Зеленский подчеркнул, что речь идет именно о тех объектах, от которых напрямую зависит стабильность всей энергосистемы Украины. Он провел аналогию с миссиями МАГАТЭ, которые по договоренности должны быть направлены на все украинские атомные электростанции.
"Такие миссии ЕС могут стать надежным фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", - подчеркнул президент, выступая на проходящей в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".
Глава Украинского государства также призвал партнеров оказать аварийную поддержку от европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, помочь с несколькими категориями оборудования для ремонта энергообъектов, закупкой около 2 млрд кубометров газа, а также создать специальный механизм координации усилий для сохранения энергосистемы Украины.
Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении оценил надежду оккупантов на блэкаут: "И без света знаем, куда стрелять".
Напомним, 10 декабря российские оккупанты с помощью иранских дронов нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Одесской области. В результате атак около 1,5 миллиарда жителей региона остались без света, но ситуация с каждым днем становится все лучше.
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