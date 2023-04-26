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Зеленский призвал Китай не помогать России

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 апреля, украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем призвал Китай не помогать России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Зеленский отметил важность того, чтобы все государства воздерживались от поддержки России в войне. По его словам, это должно касаться военно-технического сотрудничества. В том числе - поставки оружия.

"Любую поддержку - даже частичную - Россия конвертирует в продолжение своей агрессии, в свой дальнейший отказ от мира. Чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война и в международные отношения вернется спокойствие", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Зеленский провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином.

Позже представитель президента Украины Сергей Никифоров раскрыл детали разговора Зеленского и Си Цзиньпина.

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Владимир ЗеленскийКитай