Зеленский призвал ЕС поддержать выделение Украине 5 млрд евро: на что пойдут средства

Украина нуждается в средствах на артиллерийские снаряды и была бы благодарна, если бы Европейский союз (ЕС) поддержал помощь в виде 5 млрд евро (5,42 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время обращения к участникам заседания Европейского совета.
"Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень благодарны за поддержку Европы в виде не менее пяти миллиардов евро как можно быстрее. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах", - заявил президент.
Он добавил, что Европа также нуждается в технологической независимости, в том же числе и в вопросе производства оружия. В связи с этим, все, что необходимо для защиты континента - должно производиться именно в Европе.
"Я благодарен тем, кто уже делает конкретные шаги в этом направлении. Было бы правильно, если бы программа ReArm Europe начала действовать как можно скорее, это очень полезная и дальновидная инициатива. Пожалуйста, продолжайте развивать свои отрасли и исследования", - отметил президент.
Во время войны ЕС оказал Украине беспрецедентную поддержку в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Средства выделялись на вооружение, восстановление инфраструктуры и не только. В частности ЕС Кроме финансовой и гуманитарной помощи, ЕС ввел санкции против России, ограничив ее экономические возможности для ведения войны. В частности, Украине был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС.
Сегодня же, 20 марта, главный дипломат ЕС Кая Каллас выступила с инициативой предоставить Украине снарядов на сумму 5 млрд евро.
Между тем, как писали СМИ, Европейский союз хочет создать фонд военной помощи Украине на 40 млрд евро без Венгрии, чтобы избежать ее вето.
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