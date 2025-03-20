Зеленский призвал ЕС поддержать выделение Украине 5 млрд евро: на что пойдут средства

"Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень благодарны за поддержку Европы в виде не менее пяти миллиардов евро как можно быстрее. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах", - заявил президент.

Он добавил, что Европа также нуждается в технологической независимости, в том же числе и в вопросе производства оружия. В связи с этим, все, что необходимо для защиты континента - должно производиться именно в Европе.

"Я благодарен тем, кто уже делает конкретные шаги в этом направлении. Было бы правильно, если бы программа ReArm Europe начала действовать как можно скорее, это очень полезная и дальновидная инициатива. Пожалуйста, продолжайте развивать свои отрасли и исследования", - отметил президент.