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Зеленский призывает партнеров ускорить поставки оружия для завершения войны

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Понедельник 24 апреля 2023 16:33
Зеленский призывает партнеров ускорить поставки оружия для завершения войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня важно, чтобы союзники Украины были более решительными, особенно в вопросе поставок помощи, в том числе и вооружения нашим воинам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными. Что важно, я хотел бы подчеркнуть, максимально быстрыми в поставке обещанной помощи, особенно оружия", - заявил президент.

Зеленский отметил, что ускорение поставок поможет приблизить завершение войны на территории Украины, освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня с визитом в Украину прибыла премьер-министр Эстонии.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, только поражение России в войне является гарантией нормальной жизни для Европы. Во время Совета министров иностранных дел ЕС он призвал усилить поставки военной помощи нашим воинам.

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