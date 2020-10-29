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Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 14:58
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський змінив своє ставлення до оборонної сфери. Він зацікавлений у появі в Україні нових зразків озброєння.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський.

За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери.

"З нашого досвіду професійного спілкування з президентом я бачу, що він абсолютно зацікавлений в тому, щоб у нас з'являлися нові зразки озброєння, причому в найбільш технологічних галузях", - сказав Уруський.

Віце-прем'єр зазначив, що Зеленський повністю в курсі всієї ситуації на підприємствах оборонної промисловості і в Збройних силах України.

"Останні військові навчання, які проводилися з його участю, свідчать тільки про те, що президент цілком орієнтується в ситуації", - додав Уруський.

Раніше РБК-Україна писало, що Уруський не бачить необхідності для України починати діалог відновлення ядерного статусу.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче за три роки створити в Україні ракету-носій для освоєння космосу.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийЗбройні сили Україниоборонная сфера

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