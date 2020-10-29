ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В уряді висловилися щодо відновлення ядерного статусу України

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 12:25
В уряді висловилися щодо відновлення ядерного статусу України
Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський не намагався натякнути на можливість відновлення ядерного статусу України у всеукраїнському опитуванні 25 жовтня. Зараз Україні нема потреби починати такі розмови про власний ядерну зброю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей виробництва Олег Уруський.

"У нас на сьогодні немає таких можливостей (про відновлення ядерного статусу - ред.), Та й немає в цьому абсолютно ніякої необхідності. Ми маємо зобов'язання перед міжнародною спільнотою, яких, безумовно, дотримуватимемося. Я думаю, що ми можемо значно меншим фінансовим ресурсом забезпечити свою безпеку ", - сказав Уруський.

Віце-прем'єр не вважає за необхідне починати переговори про ядерну зброю для України навіть не дивлячись на ведення війни з Росією, яка є ядерною державою.

Нагадаємо, на всенародне опитування Зеленського 25 жовтня виносилося питання чи потрібно Україні на міжнародному рівні обговорити використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Пізніше президент пояснив, що мови про відновлення ядерного потенціалу в даному питанні не йде.

Згідно з попередніми результатами опитування, питання про Будапештський меморандум підтримали понад 74% громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Українаядерное оружие

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся