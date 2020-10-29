В уряді висловилися щодо відновлення ядерного статусу України

Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський не намагався натякнути на можливість відновлення ядерного статусу України у всеукраїнському опитуванні 25 жовтня. Зараз Україні нема потреби починати такі розмови про власний ядерну зброю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей виробництва Олег Уруський.

"У нас на сьогодні немає таких можливостей (про відновлення ядерного статусу - ред.), Та й немає в цьому абсолютно ніякої необхідності. Ми маємо зобов'язання перед міжнародною спільнотою, яких, безумовно, дотримуватимемося. Я думаю, що ми можемо значно меншим фінансовим ресурсом забезпечити свою безпеку ", - сказав Уруський.

Віце-прем'єр не вважає за необхідне починати переговори про ядерну зброю для України навіть не дивлячись на ведення війни з Росією, яка є ядерною державою.

Нагадаємо, на всенародне опитування Зеленського 25 жовтня виносилося питання чи потрібно Україні на міжнародному рівні обговорити використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Пізніше президент пояснив, що мови про відновлення ядерного потенціалу в даному питанні не йде.

Згідно з попередніми результатами опитування, питання про Будапештський меморандум підтримали понад 74% громадян.