Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к оборонной сфере. Он заинтересован в появлении в Украине новых образцов вооружения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

По его словам, за последний год Зеленский стал "совершенно другим человеком" в отношении к оборонной сфере.

"Из нашего опыта профессионального общения с президентом я вижу, что он абсолютно заинтересован в том, чтобы у нас появлялись новые образцы вооружения, причем в наиболее технологичных отраслях", - сказал Уруский.

Вице-премьер отметил, что Зеленский полностью в курсе всей ситуации на предприятиях оборонной промышленности и в Вооруженных силах Украины.

"Последние военные учения, которые проводились с его участием, свидетельствуют только о том, что президент вполне ориентируется в ситуации", - добавил Уруский.

Ранее РБК-Украина писало, что Уруский не видит необходимости для Украины начинать диалог о возобновлении ядерного статуса.

Также сообщалось, что Зеленский хочет за три года создать в Украине ракету-носитель для освоения космоса.