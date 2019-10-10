Зеленський зацікавився фінансуванням "Нового времені"

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні зацікавився фінансуванням видання "Новое время". Про це повідомляє кореспондет РБК-Україна.

Президент зацікавився тим, що "українські ЗМІ фінансуються іноземними компаніями".

"До речі, я хотів спитати, а звідки гроші у вашої компанії НВ, західні? Dragon Capital. Кінечний бенефіциар - Томаш Фіала. Тобто українські ЗМІ фінансуються іноземними компаніями, я правильно розумію?", - сказав він.

Зеленський додав, що засоби масової інформації повинні бути незалежними і українськими.

"Ми зараз говоримо про земельну реформу - і всі кажуть: дивіться, це ж наша земля, тому власниками повинні бути українці. Я згоден на 100%, і треба це міняти в законі. Далі всі кажуть: а юридичні особи - то бенефіціарами кінцевими повинні бути теж лише українці", - сказав він.

Зазначимо, що з 10 ранку триває прес-марафон Зеленського, який триватиме близько 10 годин.

На прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів. Згідно з анонсованим форматом заходу, представники медіа ставлять питання главі держави групами по 7-10 осіб