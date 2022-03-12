Зеленський про захоплення мера Мелітополя: Росія перейшла до нової стадії терору

Росія перейшла до нової стадії терору, захопивши мера Мелітополя Михайла Федорова. Це прямий наступ на демократію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні в Мелітополі захопили мера міста Івана Федорова, який мужньо захищав Україну і людей. Очевидно, що це ознака слабкості загарбника. Вони не зустріли підтримки на нашій землі, хоча вони на неї дуже розраховували, бо роками брехали собі, що ніби в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів. Тому вони перейшли до нової стадії терору. Вони намагаються фізично ліквідувати представників законної влади. Захоплення мера Мелітополя - це не тільки злочин проти конкретної людини, громади, України. Це злочини проти демократії", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Іван Федоров був викрадений групою окупантів з 10 осіб, тому що відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову. Його затримали в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Нагадаємо, що в МВС відреагували на викрадення мера Мелітополя Івана Федорова, назвавши це тероризмом.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!