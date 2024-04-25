RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о защите неба над Украиной странами Запада: вопрос не почему, а когда

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У западных союзников есть возможность закрыть небо Украины от российских ракет и дронов, как это было в случае Израиля. Такие меры нужны для защиты гражданских.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

Глава государства напомнил, что недавно западные союзники объединились для защиты граждан Израиля после того, как Иран попытался атаковать страну.

По словам Зеленского, если Украина и государства Запада хотят быть настоящими союзниками, то такая же защита нужна для украинской территории. Украина нуждается в воздушном щите, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

При этом защита солдат ВСУ, как отметил президент, будет осуществляться при помощи пакетов военной помощи - западной противовоздушной обороны и самолетов. 

"Если у наших союзников есть возможность - и в случае с Израилем мы это увидели - значит, если наши союзники могут обезопасить нас, закрыть наше небо, то вопрос не почему, вопрос - когда", - подчеркнул Зеленский. 

Защита Израиля от атаки Ирана

Напомним, в ночь на с 13 на 14 апреля Иран задействовал сотни ракет - баллистических и крылатых - и дронов в попытке ударить по Израилю. Почти все воздушные цели были уничтожены.

Примечательно, что Израилю в защите от дронов и ракет помогали страны Запада - они также сбивали цели.

После этого стал актуальным вопрос о том, почему такую помощь не предоставляют Украине.

В Госдепе США уже назвали ряд причин, почему американские военные не помогают ВСУ сбивать ракеты и дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПВОВойна в УкраинеРакетыДрони