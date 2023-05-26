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Зеленский о защите неба: ускоряем поставки ПВО и имеем прогресс по авиации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Украины работают над тем, чтобы ускорить поставки систем противовоздушной обороны от союзников. Также есть прогресс в вопросе передачи авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, официальные лица нашей страны сделают все возможное и невозможное для того, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО. Это ежедневный вопрос в работе с партнерами.

"За эту неделю имеем значительный прогресс и по современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом нашей защиты в воздухе. Мы двигаемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предположить еще полгода назад", - отметил глава государства.

Авиация для Украины

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден поддержал обучение украинских пилотов на истребителях F-16. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, такое событие ознаменовало начало авиационной коалиции.

Страны Запада уже начали планировать старт тренировок для украинских пилотов в ближайшие недели. После обучения планируется передача F-16.

Такие поставки, по словам представителей украинских Воздушных сил, позволят нашей стране еще лучше защищаться от российских ракетных ударов, поскольку системами ПВО все небо закрыть невозможно.

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