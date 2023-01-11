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Зеленский о западных танках для Украины: сегодня ждем сигнал от одного государства

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить положительный сигнал по поставкам западных танков от одной из стран-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского с президентами Польши и Литвы.

Украинский лидер подчеркнул, что решение о передаче ВСУ танков западного образца должно быть коллективным.

"Есть очень положительные сигналы и положительные решения. Мы ожидаем совместного решения, одно государство Леопардами (танки Leopard, - ред.) нам не может помочь... Нашим партнерам нужно жалеть наших людей, а не жалеть то или иное количество танков для передачи нашей государству. Ожидаем, не хочу конкретно называть государство, сегодня ожидаем положительный сигнал от одного государства по поставке нам танков", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня глава государств прибыл во Львов с рабочим визитом. Позже оказалось, что на западе Украины Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Лидеры трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

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