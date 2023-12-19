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Зеленский о гибели людей в Секторе Газа: Я не могу это приравнять к войне в Украине

Вторник 19 декабря 2023 19:09
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Зеленский о гибели людей в Секторе Газа: Я не могу это приравнять к войне в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина признает как независимый народ Израиля, так и независимый народ Палестины. Однако не может приравнять ситуацию в Секторе Газа к войне Украины с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы признаем эту трагедию, мы признаем, что гуманитарные последствия страшны на территории обоих государств. Мы признаем независимый народ Израиля, мы признаем независимый народ Палестины. Но мы не можем это приравнять к нашей войне", - сказал президент.

Он отметил, что оккупация и вторжение России в Украину не начиналось с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России.

"Никто этого не делал. Мы жили в своем независимом государстве и к нам вошел враг и убил наших людей", - подчеркнул он.

О чем еще говорил на пресс-конференции Владимир Зеленский, читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о переходе Израиля в следующую фазу операций в Секторе Газа. Он рассчитывает, что местное население сможет раньше вернуться в северную часть анклава.

Мы также писали, что Израиль может начать наземную войну против Хезболлы на юге Ливана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Палестина Владимир Зеленский Сектор Газа Израиль ХАМАС
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