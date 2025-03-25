Зеленский о ЗАЭС: не будет работать без Украины и не будет поставлять электричество РФ

"ЗАЭС мы с ним (Трампом - ред.) обсуждали по телефону однажды. Думаю, также они обсуждали это с россиянами. Про атомную станцию мы говорили, я ему сказал, что просто станцию - это не сработает. Есть город, там люди живут, их семьи. Я говорил, что дамбу они взорвали, доступ к воде, много вопросов", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что россияне рассчитывали, что ЗАЭС будет давать им электричество. Однако этого не будет, потому что это украинская электростанция.

"Она не будет работать без нас и не будет работать на них. Вот моя позиция, я о ней говорил Трампу", - добавил глава государства.

По его словам, восстановления работы Запорожской АЭС может длиться от 2 до 2,5 лет и для этого нужно много средств.

"Трамп меня спрашивал, можем ли мы работать вместе в этой теме. Я ему сказал так: если вы будете вкладываться в модернизацию, если поможете вернуть станцию - окей, это нормальный разговор", - рассказал Зеленский.