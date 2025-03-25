Зеленский о ЗАЭС: не будет работать без Украины и не будет поставлять электричество РФ

Временно оккупированная Запорожская АЭС принадлежит Украине и она не будет работать для России. Восстановление станции займет до 2,5 лет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
"ЗАЭС мы с ним (Трампом - ред.) обсуждали по телефону однажды. Думаю, также они обсуждали это с россиянами. Про атомную станцию мы говорили, я ему сказал, что просто станцию - это не сработает. Есть город, там люди живут, их семьи. Я говорил, что дамбу они взорвали, доступ к воде, много вопросов", - рассказал Зеленский.
Президент отметил, что россияне рассчитывали, что ЗАЭС будет давать им электричество. Однако этого не будет, потому что это украинская электростанция.
"Она не будет работать без нас и не будет работать на них. Вот моя позиция, я о ней говорил Трампу", - добавил глава государства.
По его словам, восстановления работы Запорожской АЭС может длиться от 2 до 2,5 лет и для этого нужно много средств.
"Трамп меня спрашивал, можем ли мы работать вместе в этой теме. Я ему сказал так: если вы будете вкладываться в модернизацию, если поможете вернуть станцию - окей, это нормальный разговор", - рассказал Зеленский.
Напомним, недавно в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил вопрос электростанций и АЭС в Украине. Он отметил, что США могут помочь Украине в управлении ими.
Позже Зеленский подтвердил, что американский президент во время разговора с ним интересовался Запорожской АЭС и возможным участием США в ее восстановлении. Зеленский отметил, что Трамп спросил, будет ли понимание украинской власти, что США может модернизировать ЗАЭС.
В то же время президент подчеркнул, что Запорожская АЭС принадлежат государству, и передавать право собственности на нее Украина никому не собирается. Однако США могут инвестировать средства в ее восстановление и модернизацию.
Подробнее о том, зачем США контроль над ЗАЭС Украины и возможно ли это, - в материале РБК-Украина.
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