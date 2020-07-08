Зеленський задекларував продаж землі та нерухомості на велику суму

Президент України вніс до декларації відомості про зміни в майновому стані. Володимир Зеленський отримав дохід на суму 14,47 млн грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК).

Згідно з публікацією, 2 липня майно Зеленського на суму 14,47 млн гривень придбала Валентина Кисіль.

Зокрема, Зеленський отримав 1,356 млн гривень від продажу земельної ділянки, і 12,114 млн від продажу нерухомого майна. При цьому президент не вказав, який саме нерухоме майно було продано.

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення закону.

Згідно з повідомленням Офісу президента, Зеленський не задекларував купівлю та продаж облігацій внутрішньої держпозики. У 2019 році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості ОВДП на суму 5,1 млн гривень і купила облігацій ще на 5,2 млн гривень.

При цьому Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.