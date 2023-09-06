Зеленский о запрете на импорт зерна в ЕС: Украина категорически против продления

Украина выступает категорически против того, чтобы запрет на импорт украинского зерна в пяти странах Евросоюза продлевали после 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Глава государства рассказал, что он принял участие в саммите лидеров стран Инициативы трех морей и обратился к Румынии, Болгарии, Словакии, Польше, Венгрии, Молдове и Еврокомиссии.

At the Three Seas Summit, I addressed Romania, Bulgaria, Slovakia, Poland, Hungary, Moldova, and the EU Commission.



Europe—all of us—proved capable of historic acts of solidarity. I thank all of our partners for that.



But why, when Ukrainian ports are burning almost every night… pic.twitter.com/62wGWkXGMi — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2023

Он отметил, что Европа оказалась способна на исторические акты солидарности после начала полномасштабной войны России против Украины. Но сейчас непонятно, почему когда украинские порты горят каждую ночь, наша страна еще должна беспокоиться о прекращении наземного экспорта.

"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна. Все проигрывают, когда политика в Европе идет вразрез с нашими общими обязательствами и ценностями. Единство должно восторжествовать", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, еще в мае Еврокомиссия разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии запретить импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках, что вызывало недовольство у местных фермеров.

Такие меры были введены до 15 сентября.

Сейчас же пять вышеперечисленных стран заявили о намерении продлить такие ограничения, даже если их не одобрит Еврокомиссия.