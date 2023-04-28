Зеленский о запрете на импорт зерна: точно не время кому-либо следовать за государством-злом

Запрет отдельными государствами на ввоз украинской аграрной продукции деструктивен и сейчас точно не время кому-либо следовать за государством-злом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Отдельно обсудили с господином президентом Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, это не только нарушает существующее Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Президент сказал, что речь идет о надежде, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут властвовать над общими интересами.

"Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не пора кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее", - добавил президент Украины.

Зеленский отметил, что нужно найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой непростой ситуации. Таково решение, которое учитывало бы интересы всех стран и Европы в целом. Президент пояснил, что именно это он обсудил с Мишелем, как это можно сделать, какое это может быть решение, и он постоянно контактирует со всеми партнерами.