Зеленский о запрете на импорт зерна: точно не время кому-либо следовать за государством-злом
Запрет отдельными государствами на ввоз украинской аграрной продукции деструктивен и сейчас точно не время кому-либо следовать за государством-злом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Отдельно обсудили с господином президентом Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции", - говорится в заявлении.
По словам Зеленского, это не только нарушает существующее Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Президент сказал, что речь идет о надежде, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут властвовать над общими интересами.
"Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не пора кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее", - добавил президент Украины.
Зеленский отметил, что нужно найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой непростой ситуации. Таково решение, которое учитывало бы интересы всех стран и Европы в целом. Президент пояснил, что именно это он обсудил с Мишелем, как это можно сделать, какое это может быть решение, и он постоянно контактирует со всеми партнерами.
Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Об этом объявил председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, которая в последнее время стала терять популярность.
При этом 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна. Но запрет на импорт остался в силе.
Сегодня стало известно, что Европейская комиссия выделит дополнительно 100 млн. евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.
Более подробно о том, чем Польше не попало зерно из Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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