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Зеленский запретил чиновникам выезжать за границу на отдых

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине официально запретили чиновникам выезжать за границу на отдых или с другими негосударственными целями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он сегодня, 23 января, утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны насчет выезда чиновников за границу. Оно касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, "кто должен работать на государство и в государстве".

"Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - подчеркнул президент.

Он отметил, что за пять дней Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы для должностных лиц, чтобы единственным основанием могла быть только служебная командировка.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров разрешил выезжать за границу представителям авиационной отрасли.

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Владимир Зеленскийвыезд за границу