Зеленский едет к Трампу. Какое соглашение будут подписывать Украина и США

Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время этого визита ожидается подписание между Украиной и США рамочного соглашения о полезных ископаемых.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о визите Зеленского в Вашингтон, его встрече с Трампом и подписании соглашения между Украиной и США.

Подписание соглашения об ископаемых между Украиной и США

Накануне Трамп подтвердил, что Зеленский посетит Белый дом в эту пятницу для церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых. Президент США заявил, что это будет "очень большая сделка", при этом украинский лидер осторожнее в заявлениях и отмечает, что это лишь предварительный договор, а вот следующий - уже будет серьезнее и сложнее.

Ожидается, что рамочное соглашение должно быть подписано между двумя странами в присутствии президентов Трампа и Зеленского. Уполномоченными представителями со стороны Украины являются глава МИД Андрей Сибига и министр экономики Юлия Свириденко.

Накануне в украинском правительстве заявили, что текст документа под названием "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины" был согласован Украиной и США.

Суть данного документа следующая. Украина и США должны создать совместный Инвестиционный фонд. Предполагается, что Украина будет вносить в него 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности, а также соответствующих объектов инфраструктуры Украины.

США также со своей стороны будут делать соответствующие взносы. Данный фонд будет инвестировать эти средства от Украины, от США в развитие Украины, в восстановление, в безопасность. Фондом будут управлять правительства обеих стран. Все решения будут приниматься только по решению обоих участников.

Данное рамочное соглашение не содержит прямых гарантий безопасности со стороны США, на чем ранее настаивал Киев. В документе об этом лишь говорится, что "правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира".

Однако, как отметил ранее президент Украины, это лишь предварительный договор, а вот над следующим уже будет вестись сложная работа и документ будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины.

При этом издание Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве написало, что Зеленский не намерен подписывать соглашение с США о доступе к редкоземельным полезным ископаемым, которое последует после рамочного, если оно не будет содержать более широких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Зато Трамп постоянно перекладывает этот вопрос на плечи Европы. А в одном из последних заявлений он вообще сказал, что присутствие американских инвесторов якобы будет означать "автоматическую безопасность" для Украины.

"Я не буду предоставлять гарантий безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как следует. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много", - сказал Трамп журналистам.

И хотя с вопросами гарантий с США пока трудно прийти к общему мнению, в одном Украине все же удалось достичь успеха. В результате работы переговорных команд текст соглашения стал значительно лучше и принятым для подписания Украиной.

Поскольку Киев действительно смог избежать каких-то конкретных обязательств, прежде всего, не признал эфемерного "долга" перед Вашингтоном за уже поставленную помощь. Напомним, что первоочередные варианты от США о 100% владении инвестиционным фондом и сумме в 500 млрд были сняты.

"Для нас очень важно, что в тексте нет упоминаний о долге Украины. Ни 500 миллиардов, ни о других каких-то долгах. Кроме того, удалось убрать пункт о возмещении следующей будущей помощи 2 доллара за 1", - заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Вместо этого владение будет "пропорциональным" суммам, инвестированным обеими сторонами. При этом ряд вопросов остается не закрытыми, включая то, как американская сторона будет контролировать новый фонд и какими будут механизмы управления. Впрочем, многие детали должны быть определены в ходе предстоящих переговоров.

Подробнее о том что такое редкоземельные металлы, как появилась идея о сделке и чем был разъярен Трамп - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Встреча Зеленского с Трампом

Таким образом, сегодня будет первая встреча между двумя лидерами с момента вступления Трампа в должность. Зеленский встретится с главой Белого дома перед возможными переговорами Трампа с диктатором Владимиром Путиным. Важность этого аспекта подчеркивал украинский глава государства, называя это "хорошим сигналом".

Президент рассказал, что во время визита в Вашингтон будет говорить с Трампом не только о соглашении о полезных ископаемых. Он отметил, что хочет получить честный ответ на то, может ли Украина рассчитывать на поддержку со стороны американской стороны и это для него является важнейшим вопросом.

"Мой вопрос будет очень прямым - США продолжат нас поддерживать, или нет? Если это не помощь, можем ли мы покупать оружие напрямую у США? Можем ли использовать (российские - ред.) замороженные активы, чтобы покупать оружие, например, а также для инвестиций во многие вещи, такие как добыча минералов. И буду говорить о восстановлении Украины", - сказал Зеленский и добавил, что речь пойдет и о важности продолжения санкций против РФ.

В МИД Украины также сообщили, что делегации обеих стран будут обсуждать в Вашингтоне следующие шаги, документы, которые будут продолжением рамочного украинско-американского соглашения об ископаемых.

"Конкретные соглашения, о создании самого фонда, далее договоренности, которые будут идти по этому рамочному соглашению. И я думаю, именно на этом нас сконцентрируется завтра делегация", - добавил Тихий.

Отметим, что встреча лидеров состоится после ряда скандальных выпадов президента США в сторону украинского коллеги. Последние время Трамп резко раскритиковал своего украинского коллегу, называя его в "диктатором", заявляя о "4% поддержки Зеленского" и прямо намекая на необходимость проведения выборов в Украине. В аналогичном ключе высказывались и другие представители его администрации.

Зато президент Украины отмечал, что не обижается на Трампа, подчеркивая, что для него важно то, что о нем думают украинцы. Отношения с главой Белого дома он охарактеризовал так:

"Наши отношения, они никогда не были... настолько хорошими. Я думаю, что мы имеем наши страны, которые имеют стратегические отношения. Мы не имеем право, как президенты терять партнерские отношения. Для меня важна поддержка президента, Сената, Конгресса, двух партий и народа".

Вместе с тем западные СМИ обращают внимание, что встреча в Белом доме может дать Зеленскому шанс доказать свои аргументы относительно дальнейшей поддержки США непосредственно перед Трампом, который на прошлой неделе чуть ли не прямо обвинил Киев в "развязывании" войны с РФ.