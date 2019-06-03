Зеленський взяв справу про стрілянину по дитині під особистий контроль

Президент України Володимир Зеленський взяв справу щодо стрілянині по дитині у Переяслав-Хмельницькому під особистий контроль. Про це повідомила його прес-секретар Юлія Мендель у Facebook.

Зеленський взяв справу під особистий контроль. Зараз вирішується питання про притягнення іноземних лікарів.

"Така поведінка правоохоронців неприпустима. Українці очікують захисту від правоохоронних органів, а не недбалості, яка може коштувати життя і здоров'я, особливо якщо мова йде про дітей", - написала вона.

Нагадаємо, 31 травня п'яні співробітники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили у малолітнього хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру у стрільбі по 5-річній дитині під Києвом.

Сьогодні головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу заявив, що стан 5-річного хлопчика, який отримав вогнепальне поранення в Переяславі-Хмельницькому, вкрай важкий.