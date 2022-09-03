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Зеленський про вибух у Чернігові: всіх винних притягнуть до відповідальності

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Київ, Субота 03 вересня 2022 21:28
Зеленський про вибух у Чернігові: всіх винних притягнуть до відповідальності Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці мають з'ясувати, хто розмістив на виставці боєприпасів у Чернігові бойову зброю. Винних притягнуть до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що в результаті вибуху на виставці зброї постраждали діти. Зокрема, один хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації.

"Правоохоронці повинні якомога швидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності і будуть. Я закликаю представників міської влади по всій країні, всіх наших правоохоронців дуже уважно стежити, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Чернігові на виставці боєприпасів сьогодні, 3 вересня, пролунав вибух.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху п'ятеро людей отримали поранення, серед них четверо дітей у віці від 2 до 12 років. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

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Володимир Зеленський Чернігів Вибух
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