RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський виступить на форумі "Україна 30" з приводу ринку землі

Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 травня, візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля". Форум триватиме у Києві 24-26 травня.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Як зазначається в повідомленні, основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти бюджетних дотацій аграріям. Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.

Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад - геопортали, йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи"Рейтинг", про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року знають три чверті опитаних українців (78%). Ще 22% нічого про це не знають.

На думку українців, найбільше вплинули на прийняття рішення про введення ринку обігу (купівлі-продажу) земель сільськогосподарського призначення президент (32%) і Верховна рада (32%). Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув Кабмін.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби в Україні пройшов референдум про дозвіл купівлі-продажу земель 64% його учасників проголосували б проти. Підтримали б ініціативу 36% тих, хто проголосував.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленськийпродажаземля