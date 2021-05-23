Зеленський виступить на форумі "Україна 30" з приводу ринку землі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 травня, візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля". Форум триватиме у Києві 24-26 травня.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Як зазначається в повідомленні, основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти бюджетних дотацій аграріям. Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин. Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад - геопортали, йдеться в повідомленні прес-служби.