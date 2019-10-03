Зеленський виступив із зверненням з-за акцій проти "формули Штайнмайера"

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням з-за акцій проти "формули Штайнмайера". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

За його словами, він поважає конституційне право громадян України на протест, а також заявив, що не збирається здавати Україну.

"Я поважаю конституційне право кожного громадянина на протест. Я чую вас, і повірте, ніколи не здам Україну. У той же час прошу всіх спокійно і зважено підійти до ситуації і не піддаватися на маніпуляції і провокацій деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість грабежу, стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності", - заявив президент.

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