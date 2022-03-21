ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський висловився про мітинги проти окупантів у Херсоні: Це Україна, якою ми пишаємося

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 01:11
Зеленський висловився про мітинги проти окупантів у Херсоні: Це Україна, якою ми пишаємося Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський висловився про масові проукраїнські мітинги в тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні та інших населених пунктах області. Багатотисячні акції пройшли й цієї неділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.

"Херсонська область сьогодні (у неділю, 20 березня, - Ред.) знову боролася. Я їм вдячний. На вулицях, як завжди, за нас усіх, за українців. З національними прапорами, і з нашою українською хоробрістю, без зброї - проти окупантів і пострілів, військових машин", - сказав він.

Зеленський зазначив, що цей подвиг херсонців надихає всіх нас.

"Це Україна, якою ми пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і весь наш народ", - заявив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням вночі 21 березня

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні місцеві жителі регулярно виходять на мітинги проти російських загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні