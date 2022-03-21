Зеленський висловився про мітинги проти окупантів у Херсоні: Це Україна, якою ми пишаємося
Президент Володимир Зеленський висловився про масові проукраїнські мітинги в тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні та інших населених пунктах області. Багатотисячні акції пройшли й цієї неділі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.
"Херсонська область сьогодні (у неділю, 20 березня, - Ред.) знову боролася. Я їм вдячний. На вулицях, як завжди, за нас усіх, за українців. З національними прапорами, і з нашою українською хоробрістю, без зброї - проти окупантів і пострілів, військових машин", - сказав він.
Зеленський зазначив, що цей подвиг херсонців надихає всіх нас.
"Це Україна, якою ми пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і весь наш народ", - заявив Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням вночі 21 березня
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні місцеві жителі регулярно виходять на мітинги проти російських загарбників.
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