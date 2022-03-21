ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский высказался о митингах против оккупантов в Херсоне: Это Украина, которой мы гордимся

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 01:11
Зеленский высказался о митингах против оккупантов в Херсоне: Это Украина, которой мы гордимся Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский высказался о массовых проукраинских митингах во временно захваченном российскими оккупантами Херсоне и других населенных пунктах области. Многотысячные акции прошли и в это воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"Херсонская область сегодня (в воскресенье, 20 марта, - Ред.) снова боролась. Я им благодарен. На улицах, как всегда, за нас всех, за украинцев. С национальными флагами, и с нашей украинской храбростью, без оружия - против оккупантов и стрельбы, военных машин", - сказал он.

Зеленский отметил, что этот подвиг херсончан вдохновляет всех нас.

"Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - заявил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением ночью 21 марта

Напомним, во временно оккупированном Херсоне местные жители регулярно выходят на митинги против российских захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Херсон Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе