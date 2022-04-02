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Мінагрополітики прогнозує скорочення площ під посівну на чверть

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Україна, Субота 02 квітня 2022 16:35
Мінагрополітики прогнозує скорочення площ під посівну на чверть Фото: площі під посівну у 2022 році скоротяться на чверть (minagro.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 13 438,4 тис. га, що на 3 477,9 тис. га менше від показника минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За даними міністерства, до сівби ярих культур приступила вже 21 область України, при цьому на відповідну дату в минулому році в Україні посів розпочинали 15 областей.

Міністерство повідомило, що фермери вже розпочали сівбу ярої пшениці, ячменю, гороху, соняшника, ріпаку, цукрових буряків та соєвих бобів.

За інформацією з областей, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га в т.ч.:

  • озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га;
  • жита - 159 тис. га;
  • ячменю - 1 млн га.

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Міністерство аграрної політики
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