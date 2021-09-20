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Зеленський вилетів до США для участі в Генасамблеї ООН

Автор: Владислав Красінський

У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський вилетів до Сполучених Штатів. Там він візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в офісі президента.

"Так, вже вилетів", - розповіло джерело видання.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров розповів, що Зеленський виступив з промовою на Генасамблеї ООН.

Також у Зеленського буде ряд двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.

Крім того, у президента Польщі Анджея Дуди анонсували переговори з Володимиром Зеленським.

Додамо, що раніше РБК-Україна писало, хто увійшов в українську делегацію для участі в роботі Генасамблеї ООН.

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Володимир ЗеленськийООН