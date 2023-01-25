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Зеленский ввел санкции против Новинского и наместника Киево-Печерской лавры

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего народного депутата Вадима Новинского. Также под санкции попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел и ряд других священнослужителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО 24 января. Срок действия санкций - пять лет. Согласно им блокируются активы и средства фигурантов, запрещается пользоваться государственными землями и другими активами, выводить капитал из Украины и прочее.

В санкционный список внесли:

  • экс-нардеп Вадим Новинский;
  • наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;
  • так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви" Швец Ростислав;
  • так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви" Чернышев Константин;
  • так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией" Овсянников Александр;
  • так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви" Таранов Александр;
  • митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег;
  • епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей;
  • так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии" Опанасенко Вячеслав;
  • управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.

Напомним, ранее стало известно, что Украина ввела санкции против 22 религиозных деятелей Русской Православной Церкви.

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