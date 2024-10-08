Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в РФ

"Мы продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. Относительно тех, кто изменил Украине, также в отношении военного производства в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские санкции и давление на врага "мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же как и украинцы, хочет настоящего мира".

В частности, указом №698 были введены санкции против 90 физических и 4 юридических лица.

А указом №697 введены санкции против 57 предприятий, которые помогают военному производству России. Среди них есть и китайская компания.