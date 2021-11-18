Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти співробітників спецслужб Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти співробітників спецслужб Росії. До списку потрапили 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Зокрема під обмеження потрапили росіяни, які очолюють так звані "силові відомства" на окупованому Донбасі. Санкції запроваджуються терміном на три роки та передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів тощо.

Крім російських громадян, у списку значиться колишній заступник начальника управління СБУ в Луганській області Роман Гордидан, колишній співробітник Стаханівського відділу УСБУ в Луганській області Олег Лондарєв, колишній співробітник СБУ Ігор Зубков, які працюють на окупаційний режим у Луганську.

Також у списку вказані донецький "бойовик" Микола Карчук та "чиновник Мін'юсту ДНР" Сергій Ткаченко.