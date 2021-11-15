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Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО щодо санкцій: що відомо  

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 17:42
Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО щодо санкцій: що відомо   Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нове рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій. Воно стосується уточнення даних фігурантів санкційних списків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, уточнено дані цивільної дружини нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, санкції проти якої ввели раніше. Що стосується неї, то в документ внесли дані про те, що у Наталії Лавренюк є російський паспорт на ім'я Світлани Жучковської.

Крім того, в частині назв внесені зміни щодо чотирьох російських компаній ТОВ "Орошаєме", ВАТ "Балабинське", АТ "Албашський елеватор" і АТ "Білоглинский елеватор".

Нагадавши, цивільна дружина Козака потрапила до списку санкцій ще в лютому 2020 року разом з Оксаною Марченко - дружиною нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

У листопаді РНБО України затвердила нові санкції, в тому числі проти нових власників літаків Медведчука і Козака.

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Володимир Зеленський РНБО Санкції
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